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Milletvekili Şeker’den Başkan Bulut’a ziyaret

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, KOTO Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti

Milletvekili Şeker'den Başkan Bulut'a ziyaret

30 Haziran 2017 Cuma 12:15

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, AK Parti Kocaeli Milletvekili- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkan Vekili, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker’i konuk etti. Ziyarette; KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Halil Baylam, Yusuf Ziya Uludüz, Hasan Kanca, Meclis Üyesi Mehmet Kaya ile KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak da yer aldı. Ekonomi ağırlıklı konuların görüşüldüğü ziyarette Milletvekili Şeker, Kocaeli’nin imar ve yapı düzenlemeleri ile ilgili de bilgi verdi. Görüşmede karşılıklı olarak şehir içi trafik düzenlemeleri, Kuzey- Güney Otoyolu, sanayi sitesi imar durumu ve imar düzenlemeleri gibi konular da masaya yatırıldı. Uzun süredir Başkan Bulut’u ziyaret etmeyi programladığını ancak yoğun meclis çalışmaları nedeniyle ertelemek durumunda kaldığını ifade eden Milletvekili Şeker, Başkan Bulut nezdinde KOTO Yönetimine ve Meclisine çalışmalarında başarılar diledi.

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