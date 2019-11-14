Milli Heyecan Kent Meydanında yaşanacak

Türkiye Milli Takımının bu akşam saat 20:00’de Euro 2020 grup elemelerinde İzlanda ile yapacağı kritik maç 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanına kurulacak dev ekranda yaşanacak. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Milli Takımımızın heyecanını Gebzeliler birlikte, tek yürek olarak kent meydanında yaşayacak. Gebze Belediyesi tarafından yapılacak organizasyonla Milli Takımımızı desteklemeye ve bu heyecanı birlikte yaşamaya tüm Gebzeliler davetli.