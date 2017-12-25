Milli İstihdam Seferberliği 2. Fazına hazır

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “İstihdam Şûrası”nda başlatılan ‘Milli İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak Kocaeli iş dünyası olarak yeni hedeflerin hayata geçirilmesi, teşviklerin üst düzeyde kullandırılması için kararlılıkla çalışılacağını vurguladı.

Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak Milli İstihdam Seferberliği’ne taahhüt edilenden daha fazla katkıyı sunmuş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bulut, Milli İstihdam Seferberliği ikinci fazının da, gerek Kocaeli gerekse Türk iş dünyası için çok önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Başkan Bulut değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; “Odamız ve şahsımın da bizzat katılarak yakından takip ettiği “İstihdam Şûrası”nda, “Milli İstihdam Seferberliği”nin ikinci fazının başlatıldığı ifade edilerek bu kapsamda uygulanacak olan yeni istihdam teşvikleri Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştır. İkinci fazda istihdam teşvikleri artırılmış; özellikle imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergilerinin devlet tarafından karşılanacağı, kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılabilmeleri için istihdam teşviklerinden 18 ay yararlanabilme imkanı sunulacağı ifade edilmiştir.

BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ

Bir Senden Bir Benden Teşviki ile 3 ve daha az çalışanla imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından ödenecektir. İŞKUR tarafından uygulanmakta olan “İşbaşı Eğitim Programları”nın süresi 2018 yılında, bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacaktır.

İŞ DÜNYASI MESLEKİ EĞİTİMDE DAHA ETKİN