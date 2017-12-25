Milli İstihdam Seferberliği 2. Fazına hazır

Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli iş dünyası olarak Milli İstihdam Seferberliği’ne taahhüt edilenden daha fazla katkıyı sunmuş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bulut, Milli İstihdam Seferberliği ikinci fazının da, gerek Kocaeli gerekse Türk iş dünyası için çok önemli bir eşik olduğunu ifade etti.
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
Başkan Bulut değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; “Odamız ve şahsımın da bizzat katılarak yakından takip ettiği “İstihdam Şûrası”nda, “Milli İstihdam Seferberliği”nin ikinci fazının başlatıldığı ifade edilerek bu kapsamda uygulanacak olan yeni istihdam teşvikleri Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştır. İkinci fazda istihdam teşvikleri artırılmış; özellikle imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergilerinin devlet tarafından karşılanacağı, kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılabilmeleri için istihdam teşviklerinden 18 ay yararlanabilme imkanı sunulacağı ifade edilmiştir.
BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ
Bir Senden Bir Benden Teşviki ile 3 ve daha az çalışanla imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından ödenecektir. İŞKUR tarafından uygulanmakta olan “İşbaşı Eğitim Programları”nın süresi 2018 yılında, bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacaktır.
İŞ DÜNYASI MESLEKİ EĞİTİMDE DAHA ETKİN
İki yıl süreli “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP)” kapsamında, işveren örgütleriyle işbirliği içerisinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarını kombine eden bir sistem hayata geçirilecek böylelikle, iş dünyasının nitelikli ara eleman yetiştirme sürecine daha fazla ve aktif katılım imkanı sağlanacaktır. İstihdamda ve eğitimde yer almayanların istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve aktifleştirilmesi için Mesleki Eğitimde “Kupon Yöntemi” pilot olarak uygulamaya geçirilecek, özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek şekilde eğitim almaları sağlanacaktır.”