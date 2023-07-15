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Milli Mücadele Döneminde 150 Gönüllü İle Destan Yazmışlardı, Tiyatro Gösterisiyle Anıldılar

Milli Mücadele döneminde 150 gönüllü ile bin 500 İngiliz ve Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi şehitleri, Gölcükte tiyatro gösterisi ile anıldı.

Milli Mücadele Döneminde 150 Gönüllü İle Destan Yazmışlardı, Tiyatro Gösterisiyle Anıldılar

15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:32

  Kocaeli’nin Çanakkale’si özelliği taşıyan Servetiye Cephesi'nde verilen destansı mücadele, Gölcük’te tiyatro sahnesine taşındı. Millî mücadeleye 150 gönüllü ile katılan ve bin 500 İngiliz ile Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi şehitleri, tiyatro gösterisi ile anıldı. "Kocaeli’nin Çanakkale’si Servetiye Cephesi Destanı" adlı oyunda, Milli Mücadele döneminde işgal kuvvetlerine karşı direnişin ilk başladığı cephe olan Servetiye’deki destansı mücadele anlatıldı. Salondaki yerini alan Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tiyatro oyununu hemşehrileri ile birlikte izledi. Başkan Sezer, oyunun ardından başarılı oyun sahneleyen tiyatro ekibine teşekkür etti. 
 


İHA
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