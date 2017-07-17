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Milli Takım’da Ülkemizi Temsil Edecek

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alper Çağatay Üstününal, Milli Takım mayosuyla, 2-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Fransa'da yapılacak olan Avrupa Gençler Açıksu Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek

Milli Takım'da Ülkemizi Temsil Edecek

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:45

Kocaeli Ticaret Odası’nın iş dünyasına nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla açtığı Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yüksek karne notlarıyla gururlandırırken bir yandan da sportif alanda başarılarına yenilerini ekliyor. 2016 yılında 200 M kelebekte Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Alper Çağatay Üstününal için artık ülkemiz ve ay yıldızlı bayrağımız için kulaç atma zamanı. Alper Çağatay Üstününal, Milli Takım mayosuyla, 2-6 Ağustos 2017 tarihlerinde Fransa'da yapılacak olan Avrupa Gençler Açıksu Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Üstününal’a Fransa yolunda başarılar dileyen KOTO Başkanı Necmi Bulut ile Meclis Başkanı Akın Doğan, “Öğrencimize yürekten inanıyoruz” dedi.


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