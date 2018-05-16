GTÜ ve Hektaş ‘Milli Tarım’ için iş birliğinde



Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) özel sektör- üniversite iş birliğine önemli bir katkı gerçekleştirdi. GTÜ, OYAK’ın ‘Milli Tarım’ hedefiyle çalışan şirketi Hektaş ile iş birliği protokolü imzaladı. 15 Mayıs Salı günü GTÜ Senato Salonunda düzenlenen imza töreninde GTÜ adına Rektör V. Prof. Dr. M. Hasan Aslan ve Hektaş adına Genel Müdür Levent Ortakçıer iş birliği protokolünü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında; teknik, laboratuvar altyapıları ve bilim insanlarının ortak katkılarıyla bitki koruma, bitki besleme, akıllı tarım uygulamaları ve tohum ıslahı ile ilgili Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilerek tarımda verimin artırılması sağlanacak. Çalışmalar sonucu ortaya çıkarılacak yeni ürünlerin sadece Türkiye’de kullanılması değil ihraç edilmesi de planlanıyor. İmza töreninde dünyada tarım ve gıda ürünlerinin stratejik öneme sahip olduğunu belirten Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer “Gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında ilk etapta aktif maddeleri sentezleme çalışmalarına başlanacak ve endüstrileştirilmesi sağlanarak bu tür ürünlerdeki dışa bağımlılık azaltılacak” dedi. Ortaya çıkarılacak ürünlerle ülke ekonomisine ve ihracata katkı sağlamanın gururunu yaşayacaklarını belirten Ortakçıer, “Kısa zaman önce Ar-Ge merkezi kimliğine sahip olan Hektaş’ın, GTÜ’nün akademisyenleri ve araştırmacıları ile birlikte ciddi projelere imza atacağına inanıyorum” dedi. Her teknolojik alanda olduğu gibi tarım teknolojisinde de Ar-Ge’nin çok önemli olduğunu belirten Gebze Teknik Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise şunları söyledi; “Oyak Grubu ve Hektaş’a tarım sektörüne katkıları ve üniversitemizle gerçekleştirdikleri iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. Oyak Grubu’nun son dönemdeki Ar-Ge vizyonu ve hedefleriyle üniversitemizin hedeflerinin örtüşmesi sayesinde tüm sektörlere örnek olacak özel sektör-üniversite iş birliği ortaya çıktı. Bu birlikteliğin meyvelerini yakında alacağız.”