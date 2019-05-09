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Milli Ürün İçin Güç Birliği

Gebze Teknik Üniversitesi ile Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında Ar-Ge iş birliği ve mentorlük çerçeve sözleşmesi imzalandı. Proje ile madeni yağlar sektöründe yerli ve milli Ar-Ge çalışmaları başlatıldı.

Milli Ürün İçin Güç Birliği

09 Mayıs 2019 Perşembe 09:51

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Otomotivden endüstriye, havacılıktan denizciliğe, tekstilden savunma sanayine kadar pek çok sektör için hizmet üreten Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Türkiye’nin Araştırma Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Ar-Ge odaklı işbirliği projesi imzaladı.  GTÜ Senato Salonu’nda yapılan imza töreninde protokol metnini GTÜ adına Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Koçak Petrol Ürünleri San.  ve Tic. Ltd. Şti. adına Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Koçak imzaladı. Protokol imza törenine GTÜ akademisyenleri ve firma yetkilileri katıldı. Protokol ile Türkiye’nin önemli ithal kalemlerinden biri olan madeni yağlar sektöründe yerli ve milli araştırma- geliştirme çalışmaları birlikte yürütülecek.

Ayrıca protokol ile GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencileri, doktora ve lisansüstü tezleri ile lisans bitirme ödevlerini, tez/ödev danışmanı ve öğrencinin istemesi halinde firmanın Ar-Ge konularında ve Ar-Ge projeleri temelinde yapılabilecek. İlgili alana yönelik proje çalışmaları karşılıklı yürütülecek,  Dış kaynaklarca finanse edilen (Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TÜBİTAK, FP7, H2020, AB Projeleri, NATO, AGİT, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Ajansı, Afrika Yatırım ve Gelişim Bankası vb.) projelere tarafların birlikte katılabilecek. Karşılıklı seminer ve eğitim vermesi, staj ve iş imkânı olanaklarının tanıması konusunda da ortak hareket edilecek.

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