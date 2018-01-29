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Milliler GTÜ' de Müsabakalara Hazırlandı

GTÜ, Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı'nı kampüste ağırladı. Uluslararası müsabakalara hazırlanan milli sporcular GTÜ kampüsünün tüm olanaklarından yaralandılar.

Milliler GTÜ' de Müsabakalara Hazırlandı

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:56

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ev sahipliğinde Türkiye Masa Tenisi Milli Takımı bir hafta boyunca Gebze'de ağırlandı. Türkiye Masa Tenisi Genç ve Yıldız Erkek Milli Takım sporcuları, antrenörleri; teknik ve koordinasyon çalışmalarını GTÜ kampüsünde yaptı. Milli sporcular GTÜ Prof. Dr. Ahmet Ayhan Kapalı Spor Salonu'nun da Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen yoğun çalışmamalarını antrenörlerin gözetiminde gerçekleştirdiler. Kamp bitiminde Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Onur Germeyanoğlu ve sporcular, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün' ü makamında ziyaret ederek kendilerine gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür edip, milli takım forması hediye ettiler. Görgün ziyarette milli takımı GTÜ 'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye’nin her alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacı olduğunu belirtti. Gençlere her alanda inançlarının büyük olduğunu söyleyen Görgün, uluslararası müsabakalarda milli sporculara başarılar diledi.

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