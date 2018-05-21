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Mimar sinan mahallesin'de

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker; Mimar Sinan Mahallesi’nde okulları ziyaret etti, sağlık ocağında tedavi gören vatandaşlara acil şifalar, mahalle esnaflarına hayırlı işler diledi.

Mimar sinan mahallesin'de

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:45

 Kaymakam Güler ve Başkan Köşker 
Mimar Sinan Mahallesi’nde 



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Mimar Sinan Mahallesi’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte haftanın ilk günü düzenlenen okul ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Adnan Köşker Mimar Sinan Ortaokulu öğrencilerine bayrak töreninde konuk oldu. Okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Mimar Sinan Ortaokulu öğrencilerine hitap eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, yaklaşan yaz tatilinde bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de konuşmasında öğrencilere derslerinde ve bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi. 
ÖĞRENCİLERLE SOHBET 
Bayrak töreninin ardından derslikleri de ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, burada öğrenciler ve öğretmenlerle de sohbet etti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker daha sonra Mimar Sinan İlköğretim okuluna geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, ilköğretim öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Gördükleri dersler hakkında Mimar Sinanlı miniklerle sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, okul ziyaretlerinin ardından Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti.
HASTALARA ACİL ŞİFALAR 
Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi’nde tedavi için bulunan hastalar ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, doktorlar ve sağlık personelleriyle istişarede bulundu. Tedavi gören vatandaşlara acil şifalar, sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileyen Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra Mimar Sinan Mezarlığına geçti. 
ESNAFLARA HAYIRLI İŞLER 
Hakkın rahmetine yürüyen tüm vatandaşların ruhları için dua eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Mimar Sinan Mahallesi esnaflarını dükkanlarında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye çalışmaları ve projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Esnaflara hayırlı işler, bol kazançlar dileyen Başkan Köşker; esnafların ve mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini de dinledi. 
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