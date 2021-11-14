banner706
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mimar Sinan Üstgeçidinde Ahşap Kaplamalar Sökülüyor

Büyükşehir tarafından başta İzmit Mimar Sinan Üstgeçidi olmak üzere tüm üstgeçitlerde bakım, onarım çalışmaları yapılıyor

Mimar Sinan Üstgeçidinde Ahşap Kaplamalar Sökülüyor

14 Kasım 2021 Pazar 14:01

D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan ve şehrin sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan Üstgeçidinde kaplama sökümüne başlandı. Yaya geçişini engellememek için kaplamalar kısım kısım sökülüyor. Üstgeçidin bir kısmı yayaların kullanımı için açıkken diğer kısımda söküm çalışmaları yapılıyor. Mimar Sinan Üstgeçidinde elektrik hatları da söküldü. Ahşap kaplamanın sökümünün ardından üstgeçide asfalt kaplama yapılacak. Mimar Sinan Üstgeçidinde kumlama ve paslanmaz koruyucu boya işlemi de uygulanacak.

 

PASLANMAZ VE KORUYUCU ÖZELLİKTE BOYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı kapsamında, D-100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan, Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya kullanılacak. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak.

 

SIRADA ADNAN MENDERES VE TURGUT ÖZAL KÖPRÜLERİ VAR

Adnan Menderes ve Turgut Özal yaya üstgeçitlerinde de kademe kademe bakım ve onarım çalışmalarına Mimar Sinan Köprüsünde yapılan çalışmalar ilerledikçe başlanacak. Kocaeli genelinde üstgeçitlerde tespit edilen paslanma, çürüme gibi yapısal bozukluklar yapılacak kumlama, boyama gibi işlemlerle giderilecek. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Özel öğrenciler Miniatürk Ve Panorama 1453 Müzesini Gezdi Özel öğrenciler Miniatürk Ve Panorama 1453 Müzesini...
Büyükşehir’den İbadethane Yapımlarına Destek Büyükşehir’den İbadethane Yapımlarına Destek
Kandıra Devlet Hastanesi Yolu Asfaltlandı Kandıra Devlet Hastanesi Yolu Asfaltlandı
Başkan Büyükakın: Yenidoğan Camii Onarılacak Başkan Büyükakın: Yenidoğan Camii Onarılacak
Midibüsün Dere Yatağına Devrildiği Kazada Ölen Öğrencinin Cenazesi Defnedildi Midibüsün Dere Yatağına Devrildiği Kazada Ölen...
Gebze Beyaz Kalpler Merkezi İnşası Betonarme Ve Çatı İşleri İle Devam Ediyor Gebze Beyaz Kalpler Merkezi İnşası Betonarme Ve...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Özel öğrenciler Miniatürk Ve Panorama 1453...
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri İstanbul’da Miniatürk ve Panorama 1453 müzesini...

Haberi Oku