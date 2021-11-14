Mimar Sinan Üstgeçidinde Ahşap Kaplamalar Sökülüyor

Büyükşehir tarafından başta İzmit Mimar Sinan Üstgeçidi olmak üzere tüm üstgeçitlerde bakım, onarım çalışmaları yapılıyor

D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan ve şehrin sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan Üstgeçidinde kaplama sökümüne başlandı. Yaya geçişini engellememek için kaplamalar kısım kısım sökülüyor. Üstgeçidin bir kısmı yayaların kullanımı için açıkken diğer kısımda söküm çalışmaları yapılıyor. Mimar Sinan Üstgeçidinde elektrik hatları da söküldü. Ahşap kaplamanın sökümünün ardından üstgeçide asfalt kaplama yapılacak. Mimar Sinan Üstgeçidinde kumlama ve paslanmaz koruyucu boya işlemi de uygulanacak.

PASLANMAZ VE KORUYUCU ÖZELLİKTE BOYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı kapsamında, D-100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan, Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya kullanılacak. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak.