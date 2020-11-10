MİNİK ERAY ÜNİVERSİTELİ BÜYÜKLERİ İÇİN KAPAK TOPLUYOR

Bu duygu Minik Eray’ın içine işlemiş olacak ki, gün geçtikçe kapak toplama işi konusunda daha bir bilinçlendi ve gittiği her akraba-eş-dost evinde tüketilen kapakları toplayarak derneğimize ulaştırmaya başladı. Gün geldi, Minik Eray ilkokula başladı ve bu kez arkadaşlarını da örgütlemeye başladı ve arkadaşları ile birlikte topladıkları 30.000 adet mavi kapağı bugün derneğimize ulaştırdı. Geri dönüşümünden elde ettiğimiz geliri ihtiyaç sahibi ailelerin üniversitede okuyan çocuklarına burs verilmek üzere kullandığımız 30.000 adet mavi kapağı toplayan Minik Eray ve ona destek olan tüm arkadaşları ile böyle duyarlı bir çocuk yetiştiren Eray’ın Ailesine, Bursiyerlerimiz adına teşekkür ediyoruz.

Kudret Sekban

Başkan