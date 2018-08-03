Minik Judocular Balkanlardan 6 Madalya İle Döndüler

Büyükşehir Kağıtspor’u uluslararası arenada temsil eden mavi beyazlı judocular son olarak Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonasından 6 madalya ile döndüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporu’un judocuları başarıya doymuyor. Büyükşehir Kağıtspor’u uluslararası arenada temsil eden mavi beyazlı judocular son olarak Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonasından 6 madalya ile döndüler.

İYİ PERFORMANS SERGİLEDİLER

Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonasında Kulübümüzün başarılı minik Judocuları bu yıl ilk defa düzenlenen Minikler kategorisinde zirveye çıktı. Milli takımı temsilen katıldıkları şampiyonada Mavi Beyazlı Judocular 1 Altın 2 Gümüş 3 Bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandılar.

Şampiyonada 48 Kg Zehranur KAYA 1. 26 Kg Eyüpcan SÜNMÜŞ 2. 50 Kg Emir Selim ARI 2. 40 Kg Necla ŞEKER 3. 46 Kg Yunus YAZGAN 3. +60 Kg Atilla DİNÇ 3. Oldular.