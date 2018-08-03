Minik Judocular Balkanlardan 6 Madalya İle Döndüler

İYİ PERFORMANS SERGİLEDİLER
Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonasında Kulübümüzün başarılı minik Judocuları bu yıl ilk defa düzenlenen Minikler kategorisinde zirveye çıktı. Milli takımı temsilen katıldıkları şampiyonada Mavi Beyazlı Judocular 1 Altın 2 Gümüş 3 Bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandılar.
Şampiyonada 48 Kg Zehranur KAYA 1. 26 Kg Eyüpcan SÜNMÜŞ 2. 50 Kg Emir Selim ARI 2. 40 Kg Necla ŞEKER 3. 46 Kg Yunus YAZGAN 3. +60 Kg Atilla DİNÇ 3. Oldular.