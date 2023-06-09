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Minik Judocular İlk Kez Katıldıkları Şampiyonadan 7 Madalya İle Döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un minikler judocuları, ilk kez katıldıkları şampiyonadan bir altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile döndü.

Minik Judocular İlk Kez Katıldıkları Şampiyonadan 7 Madalya İle Döndü

09 Haziran 2023 Cuma 16:13

  Balıkesir'de 70 il ve bin 700 sporcunun katılımı ile düzenlenen Türkiye Minikler Judo şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un minik judocuları çıktıkları minderden başarı ile döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor alt yapısından yetişen minik judocular ilk kez mücadele ettikleri ulusal şampiyonada başarılı performans sergileyerek madalyalar kazandı. Başarılı judocular gösterdikleri performansla 'Gelecek yılların Avrupa ve dünya şampiyonları biziz' dedi. Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Emir Gök 34 kilogramda gümüş, Sevdenur Odabaş 44 kilogramda altın, Miraç Efe Özbay 46 kilogramda bronz, Elvan Kırt 32 kilogramda gümüş, Hatice Sümerbaş 36 kilogramda bronz, Zeynep Deniz Tezcan 57 kilogramda bronz ve Halil Tuna İmre +60 kilogramda bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Böylece Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor bir altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. 


İHA
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