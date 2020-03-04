Minik öğrenciler büyüklerine kitap hediye etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan UlaşımPark A.Ş. ile Düş Bahçesi okulları iş birliğiyle, tramvayda ortaklaşa rastgele iyilik, nezaket hareketi etkinliği düzenledi. Sefer öncesi tramvayın tüm kabinlerine konumlanan öğrenciler, seyahate başlandığı esnada yanlarına oturan büyüklerine okudukları kitapları hediye etti. İstasyonlar ilerledikçe dolan tramvayda daha da dikkat çeken öğrenciler yanlarına oturan büyükleriyle sohbet ederek okudukları kitapları kendilerine armağan etmek istediklerini iletti.

30 ÖĞRENCİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

UlaşımPark, Düş Bahçesi İlkokulu ile ortaklaşa düzenlediği ve 30 öğrencinin katıldığı farkındalık çalışmasıyla gönülleri fethetti. Gerçekleşen etkinlikte tramvaya, Otogar durağından binen öğrenciler, 1 tam tur attı. Otogar – Plajyolu istasyonları arasında gerçekleşen etkinlik toplamda bir buçuk saatte tamamlandı.

ÖĞRENCİLERDEN YOLCULARA KİTAP

Sefer öncesi tramvayın tüm kabinlerine konumlanan öğrenciler, seyahate başlandığı esnada yanlarına oturan büyüklerine okudukları kitapları hediye etti. Hediye kitapları teşekkür ederek alan yolcular, karşılaştıkları durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

YOLCULARDAN TEBRİK

Akçaray’da seyahat eden yolcular, gerçekleşen etkinlik karşısında çocukları, ilgili öğretmenleri ve UlaşımPark’ı tebrik etti. Büyüklerin küçüklere değil de küçüklerin büyüklere kitap hediye etmesini gerçekten taktire şayan bulan yolcular, farklı bir yolculuk keyfi yaşadı.

ULAŞIMPARK’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Düş Bahçesi İlkokulu Müdürü Özkan Öztürk, gerçekleştirilen etkinlik sonunda UlaşımPark’a teşekkür plaketi taktim etti. Öztürk; “Bizlere böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirebilmemiz için yardımcı olduğunuz için UlaşımPark’a teşekkür ediyorum” dedi.