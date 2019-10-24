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Minik öğrencilerden Başkan’a Sürpriz ziyaret

Sultan Orhan Anaokulu’nun minikleri başkan amcalarına sürpriz yaptı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret eden anaokulunun minik öğrencileri, başkan amcalarının yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Minik öğrencilerden Başkan'a Sürpriz ziyaret

24 Ekim 2019 Perşembe 09:57

Sultan Orhan Anaokulunun minikleri başkan amcalarına sürpriz yaptı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret eden anaokulunun minik öğrencileri, başkan amcalarının yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Çocukların ziyaretleri karşısında bir hayli mutlu olan Başkan Büyükgöz öğrencilerle bol bol sohbet etti.

SİZLER İÇİN YENİ PARKLAR YAPIYORUZ

Minikleri makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çocuklar sizler bizim yarınlarımız, geleceğimizsiniz. Sizler için, ailelerinizle birlikte keyifli vakit geçirip güven içerisinde oyunlar oynayacağınız parklar yapıyoruz.  Öğretmenlerinizi derslerinizde ve etkinliklerinizde çok iyi dinleyin. Hepinize ziyaretiniz için çok teşekkür ediyor, hepinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum” dedi. Başkan Büyükgöz minik öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Çocuklar başkan amcalarına, kendilerinin yaptığı Türk Bayrağı motifli çerçeve hediye etti.







 

 

 

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