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Minik Üniversitelilere Karneler Başkan Köşker’den

Matematik, fen, kimya, satranç, animasyon, değerler eğitimi, sanat terapisi, jimnastik, tarihi kahramanlar, atletizm, çizgi film, zeka oyunları gibi farklı dallarda ilk dönem eğitimlerini tamamlayan Gebze Belediyesi Anaokulu Üniversitesi’nin minik öğrencileri, karnelerini Başkan Köşker’in elinden aldı.

Minik Üniversitelilere Karneler Başkan Köşker'den

19 Ocak 2017 Perşembe 12:16

İlk kez karne heyecanı yaşan miniklerin mutlulukları, karne töreninde yüzlerine yansıdı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in çocuklara yönelik sosyal belediyecilik hizmeti Anaokulu Üniversitesi’nde karne heyecanı yaşanıyor. Matematik, fen, kimya, satranç, animasyon, değerler eğitimi, sanat terapisi, jimnastik, tarihi kahramanlar, atletizm, çizgi film, zeka oyunları gibi farklı dallarda gördükleri ilk dönem eğitimlerini tamamlayan Anaokulu Üniversitesi’nin minikleri karnelerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in elinden aldı. Gebze Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Güzel Gelecek Akademisi’nde pilot uygulama olarak hayata geçen projenin 80 minik Anaokulu Üniversitesi öğrencisi karnelerine kavuşmuş oldu.



EĞLENCELİ EĞİTİMLER

Başta İngilizce eğitimi olmak üzere minikler Anaokulu Üniversitesi’nde ayrıca matematik, fen, kimya, satranç, animasyon, değerler eğitimi, sanat terapisi, jimnastik, tarihi kahramanlar, atletizm, çizgi film, zeka oyunları ve parkurları gibi farklı konularda yeteneklerini geliştiriyor. Haftanın iki günü olan Anaokulu Üniversitesi’nde velilerden gelen yoğun talep doğrultusunda ikinci dönem eğitimleri haftanın dört günü yapılacak. İlk olarak Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde hizmet veren Anaokulu Üniversitesi ikinci dönemde ayrıca İstasyon Bilim Sanat Merkezi’nde de hizmet verecek. 80 olan Anaokulu Üniversitesi öğrenci sayısı ikinci dönem de 500’e çıkarılacak. 

VELİLERDEN İLGİ VE DESTEK GELDİ 

Miniklerin karne heyecanlarına ortak olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Bu anlamada çocuklarımızın eğitimlerine çok önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatları bu çocuklar. Onları ne kadar iyi işlersek, ne kadar donanımlı yetiştirirsek geleceğimiz o kadar parlak olur. Belediye olarak eğitime her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Burada Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde Anaokulu Üniversitesi oluşturduk. 

İSTASYON BİLİM SANATTA AÇILACAK 

Burada 4-5 yaşlarındaki çocuklarımıza birçok branşta eğitim veriliyor. Proje velilerimizden de büyük destek gördü ve ilk dönem sonunda gelen talepleri değerlendirdiğimizde sayıyı arttırma kararı aldık ve İstasyon Bilim Sanat Merkezimizde de Anaokulu Üniversitesi oluşturacağız ve öğrenci sayısını maksimum seviyelere çıkaracağız” ifadelerini kullandı. 

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