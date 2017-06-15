Minikler Terbi’yi çok sevdi

Gebze Belediyesi’nin yeni marka elçisi olan Terbi, Final Anaokulunun miniklerini ziyaret etti. Terbi’yi karşılarında gören miniklerin heyecanları görülmeye değerdi. Gebze Belediyesi tarafından marka elçisi olarak seçilen ismini oldukça terbiyeli oluşundan alan ve birçok yönü ile Gebze’yi anlatan çevre dostu Terbi, miniklere çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini anlattı. Terbi ile oldukça keyifli zaman geçiren minikler Terbi’ye sorular sormayı da ihmal etmedi. Miniklere neden doğayı kirletmemeleri anlatan Terbi bu konuda çocuklardan söz aldı. Terbi ayrıca miniklere içerisinde çevre bilinci oluşturacak ve çocukların ilgisini çekecek dokümanların bulundu hediyeler verdi. Gün sonunda Terbi ve minikler hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.