Miniklerin Huzue Evi Ziyareti

İLİM MİNİKLERİNDEN HUZUR EVİNE ZİYARET

Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan ziyarette minikler, hediyelerini sundular ardından folklor gösterisi ile neşe kattılar. Sınıf öğretmeni Nazire Acar ‘’ Çocuklarımıza, toplumsal dayanışmanın önemi, kültürel ve sosyal iletişimin arttırılması yönünden katkı sağlayan bir etkinlik oldu. Zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Her genç insanın mutlaka bir gün huzurevine gitmesini, oradaki yaşlılar ile konuşarak sohbet etmesini, tecrübelerini dinlemesini isterim.’’