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Miniklerin Huzue Evi Ziyareti

Özel İlim İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Nazire Acar gözetiminde Tavşancıl Huzurevi’ne ziyarette bulundular.

Miniklerin Huzue Evi Ziyareti

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:06

İLİM MİNİKLERİNDEN HUZUR EVİNE ZİYARET
        
       Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan ziyarette minikler, hediyelerini sundular ardından folklor gösterisi ile neşe kattılar. Sınıf öğretmeni Nazire Acar ‘’ Çocuklarımıza, toplumsal dayanışmanın önemi, kültürel ve sosyal iletişimin arttırılması yönünden katkı sağlayan bir etkinlik oldu. Zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Her genç insanın mutlaka bir gün huzurevine gitmesini, oradaki yaşlılar ile konuşarak sohbet etmesini, tecrübelerini dinlemesini isterim.’’
      Huzurevi sakinleri, ziyaretten dolayı mutluluklarını dile getirdiler ve tekrar görüşmeyi temenni ettiler.         

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