Miniklerin Karne Heyecanı

ONLAR TÜRKİYE’MİZİN GELECEĞİ

Karne töreninde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Türkiye’mizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin en önemli görevi. Gebze Belediyesi olarak çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Küçük yaşta Anaokulu Üniversitesine aldığımız çocuklarımızı daha sonra, GESMEK Çocuk ve 41 Genç 41 Gelecek projelerimizle kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini sağlıyoruz. Hepimizin isteği vatana millete hayırlı nesiller yetiştirmek. Ciddi bir genç nüfusumuz var ve onları en iyi şekilde yarınlara hazırlamalıyız.

ANNELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Çocuklarımızın eğitiminde en önemli görev annelere düşüyor. Bir insanın karakteri büyük oranda 0 ile 9 yaş aralığında geliştiğini düşünürsek annelere ne kadar büyük bir görev düştüğünü daha iyi anlamış oluruz. Bu sebeple annelerin de eğitimleri bizler için çok önemli. GESMEK kurslarımı sayesinde annelerin de kendilerini geliştirmeleri noktasında kendilerine yardımcı oluyoruz. Bir kenti geliştirmek, güzelleştirmek, üst yapısını, alt yapısı yapmak bizim görevimiz ama bunun yanı sıra o kentin insanların da kendilerini sosyal ve kültürel anlamada geliştirmeleri konusunda destek olmak ta bizlerin en önemli görevlerinden. Gebze eskiden zorunluluktan yaşanan bir kent iken şimdi yaşamaktan insanların keyif aldığı bir kent haline geldi. Ben hepinize çocuklarınızı bizlere güvenip bizlere emanet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün burada ilk kez karne heyecanı yaşayan çocuklarımız tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.