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Miralay Mümtaz Caddesi’nde Hafta Sonu Çalışma Var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 28 Şubat Pazar günü İzmit İlçesi Miralay Mümtaz Caddesindeki ağaçlarda bakım ve budama çalışması yapılacak

Miralay Mümtaz Caddesi'nde Hafta Sonu Çalışma Var

27 Şubat 2021 Cumartesi 14:00

28 Şubat Pazar günü İzmit İlçesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde yol kenarı ağaçlarda bakım ve budama çalışması yapılacak. Çalışma süresince trafik kontrollü bir şekilde sağlanacak.

 

HAFTA SONU ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğunu günlerde çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda 28 Şubat Pazar günü İzmit İlçesi Miralay Mümtaz Caddesinin Orhan Veli Sokak ve Sedefler Sokak arasında kalan bölümde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yol kenarı ağaçlarda bakım ve budama çalışması yapacak.

 

KONTROLLÜ TRAFİK

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada çalışmaların10.00 ila 17.00 saatleri arasında yapılacağı, çalışma süresince trafiğin kontrollü bir şekilde sağlanacağı belirtildi.

 





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