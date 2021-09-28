Beşiktaş’ın futbolcularından biri olarak bilinen ve yer aldığı maçlar ve var ettiği hzimetleri ile öne çıkan isimlerden biri olarak bilinen Miralem Pjanic, yaşadığı bir sakatlıktan dolayı tedavi görüyor

Miralem Pjanic Sağlığı İçin Bir Süre Sahalardan Uzakta!

Beşiktaş’ın futbolcularından biri olarak bilinen ve yer aldığı maçlar ve var ettiği hzimetleri ile öne çıkan isimlerden biri olarak bilinen Miralem Pjanic, yaşadığı bir sakatlıktan dolayı tedavi görüyor. Takım arkadaşlarını ve sevenlerini üzen sakatlanmanın sonucunda bir açıklama yapılması beklenirken sonunda o konuşma Miralem Pjanic tarafından gerçekleştirildi.

Miralem Pjanic, Altay Maçı içerisinde oluşan bu durum karşısında olanların sonucunda tedavi gördüğünü ve bu tedavi sürecinin biraz daha süreceğini söyledi. Elbette böyle bir durumun sahalardan bir süre için da olmak üzere uzakta kalacağını da belli etmiş oldu. Doktorunun söylediklerine uyarak ilerleme kaydedeceğini de belirten Miralem Pjanic için üç hafta daha tedavi sürecinin var olduğu da öğrenildi. Konuşmaları sürecinde bu durumu da belirtli. Bahis Siteleri

Miralem Pjanic Milli Maçlarda Olamayacak!

Doktorunun açıklamalarına göre hareket edeceğini ve aşağı yukarı üç hafta bir süre tedavi görmesi gerektiğini söyleyen Miralem Pjanic milli maçlarda da olamayacak. İncelemelerin sonrasında sakatlığının sanılandan daha ciddi olduğunu da belirtirken aslında tam olarak beklenilen, merak edilen soruları da cevaplamış oldu.

Bahigo Başarılarının yanında hizmetleri ile de anılan Miralem Pjanic, bu süreç içerisinde olanları aktarırken sağlığı için bir süre maçlardan ve sahalardan da uzakta duracağının anlaşılmasını sağladığı. Basına yaptığı bu açıklama ile beraber de aslında var olan soru işaretleri de ortadan kaldı.

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