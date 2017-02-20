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Miras kavgası! Kardeşler birbirine girdi

Körfez’de miras paylaşımı sırasında çıkan kavgada 8 kardeş birbirine girdi.

Miras kavgası! Kardeşler birbirine girdi

20 Şubat 2017 Pazartesi 10:32


Olay, Körfez Yarımca Atalar Mahallesi Sakinler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; N.G. isimli şahıs yaklaşık 1 ay önce vefat etti. 8 kardeş önceki akşam bir araya gelerek önce sohbet etti. Sohbetin ardından sabah saatlerinde kardeşler arasında bu kez miras tartışması başladı.

Tartışma kavgaya dönüşünce kardeşler birbirini darp etti

Kavga sırasında kurusıkı tabanca da kullanıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan kardeşleri gözaltına aldı. Şahıslar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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Miras Kavgası! Kardeşler Birbirine Girdi
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