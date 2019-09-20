banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

MİT ve TSK'den PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasına Büyük Darbe

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'den PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasına Büyük Darbe

20 Eylül 2019 Cuma 16:26

 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara belgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lıdan birinin Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Eylül 2019'da düzenlenen ortak operasyonda, Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK terör örgütü mensubundan birinin PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

Hakkında mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı bulunan Mehmet Bayden'in bölücü terör örgütüne 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GENÇ-İMO 10. Yaz Eğitim Kampı Tamamlandı GENÇ-İMO 10. Yaz Eğitim Kampı Tamamlandı
KOCAELİ'NİN PATENT İSTENEN ÜRÜNLERİ KOCAELİ'NİN PATENT İSTENEN ÜRÜNLERİ
Cumhuriyet Mahallesi'nde alt yapı çalışması Cumhuriyet Mahallesi'nde alt yapı çalışması
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
STK’lardan Diyarbakır annelerine destek STK’lardan Diyarbakır annelerine destek
Valilikten taş ocağı ile ilgili açıklama Valilikten taş ocağı ile ilgili açıklama
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

GENÇ-İMO 10. Yaz Eğitim Kampı Tamamlandı
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO`nun en büyük etkinliklerinden biri olan genç-İMO yaz eğitim...

Haberi Oku