Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Alo Moloz Hattını arayan Gebzelilerin mobilya atıklarını ücretsiz kapısından alıyor. Alınan bu atıklar geri dönüşüme kazandırılarak hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Özellikle bu tür kaba eşyaların çöp konteynırlarına sığmadığı için boş alanlara ya da çöp konteyneri etrafına bırakıldığını ifade eden ekipler vatandaşları Alo Moloz Hattını arayarak mobilya atıklarının alınmasını talep etmelerini istedi. Ekipler Alo Moloz Hattı

nolu numaralardan alınan talepler doğrultusunda tonlarca mobilya atığının enerjiye ve geri dönüşüme kazandırıldığı bilgisini verdi. Vatandaştan herhangi bir şekilde ücret talep edilmeyen uygulamadan Gebzelilerden oldukça memnun.