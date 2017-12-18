Modern dükkanlar satışa çıkıyor Gebze Belediyesi Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazaryeri Kompleksi içerisinde yer alan çift katlı ve her biri 143 metrekare olan 9 dükkan satışa çıkıyor. Satış ihalesi 27 Aralık Çarşamba günü saat 15:00’da yapılacak.

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:35