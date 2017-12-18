Modern dükkanlar satışa çıkıyor

18 Aralık 2017 Pazartesi 10:35
Gebze Belediyesi Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazaryeri Kompleksi içerisinde yer alan çift katlı her biri 143 metrekare olan 9 dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği pazarlık usulü, arttırma sürati ile ihale edilerek satışı gerçekleşecek. İhale 27/12/2017 Çarşamba günü saat 15:00’da belediye encümen odasında belediye encümeni tarafından gerçekleşecek. İhaleye ait şartname ve ihale dosyası 1.000.00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir veya ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgeleri hazırlayarak 26/12/2017 Salı günü saat 12:00’ye kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte kapalı zarf içinde elden Gebze Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor. Teklifler ihale günü kapalı zarf içinde elden Encümene teslim edilecek. Detaylı bilgi için telefon numarası 0 262 643 19 82.
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