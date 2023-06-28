banner910
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Modern kesimhanede dini hükümlere uygun kesim

İzmit Solaklar Mezbahasında sabah başlayan kurban kesimleri, uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik teçhizatlarla yapılıyor.

Modern kesimhanede dini hükümlere uygun kesim

28 Haziran 2023 Çarşamba 15:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Solaklar Mezbahasında vatandaşlar kurbanlıklarını kesmenin sevincini yaşıyor. Sağlıklı ve modern tekniklerle kurban kesimi gerçekleştirilen tesiste, bayram namazının ardından başlayan kesim işlemleri tekbirler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kesimhane tam kapasite ile çalıştırılıyor. Modern mezbahada, uzman kasaplar tarafından dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak son teknolojik teçhizatlarla kesim yapılıyor. Ayrıca kesim sonrası kurbana ait bölümler için gerekli olan poşet, naylon torba ve çuval, büyükşehir belediyesince ücretsiz olarak vatandaşlara veriliyor. Solaklar Mezbahasında 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunuyor. Mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları yer alıyor.
Kurban Bayramı’nda vatandaşlara modern şartlarda hizmet veren mezbahanın içerisinde son teknolojik kesim makineleri bulunurken hayvanların kesim öncesi bekletileceği alan da mevcut. Büyükşehir belediyesi, Kandıra ve Karamürsel ilçelerindeki mezbahalarda da kesim hizmeti verirken yapılan işlemler Diyanet İşleri Başkanlığı kuralları ve il müftülüğünün koordinasyonunda yapılıyor.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit’in Kurtuluşunun 102’inci yılı İzmit’in Kurtuluşunun 102’inci yılı
Sahibinin elinden kaçan dana D-100’ü birbirine kattı Sahibinin elinden kaçan dana D-100’ü birbirine...
TEM’de kaza: Aynı otomobilden 8 yaralı çıktı TEM’de kaza: Aynı otomobilden 8 yaralı çıktı
Vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu Vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu
Kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek dağıtıldı Kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek dağıtıldı
DEVA ÇAYIROVA’DAN KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI: DEVA ÇAYIROVA’DAN KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI:
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

İzmit’in Kurtuluşunun 102’inci yılı
İzmit’in Kurtuluşunun 102’inci yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Başkan Hürriyet,...

Haberi Oku