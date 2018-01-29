Modern Projeler Başkan Köşker’in takibinde

Gebze’nin marka projeleri Başkan Köşker’in takibinde. Gebze’ye modern şehir kimliği kazandıracak olan Başkan Köşker’in marka projeleri hızla yükseliyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi ve Mevlana Modern Kapalı Pazaryerinde incelmelerde bulundu, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Köşker’e denetimleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Başkan Köşker ilk olarak Arapçeşme Mahallesi’nde devam eden Bilim ve Sanat Merkezinde incelmelerde bulundu.

EN YAKIN ZAMANDA HİZMETE AÇILACAK

Kaba inşaatının tamamladığı, cephe imalatının ve ince işçiliğin devam ettiği inşaatta incelemelerde bulunan Başkan Köşker, “İnşası devam eden Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi inşallah tamamladığı zaman mahallemize ve bölgemize birçok alanda hizmet verecek. Burada yapılan kültür merkezi sayesinde mahallemiz aynı zamanda hem bir parka hem de kültür merkezine kavuşmuş olacak. Kültür merkezi içerisinde gençlerimizin istifade edebilecekleri çalışma salonları kütüphaneler olacak. Bunun yanı sıra bir de düğün salonu olacak ve mahallenin düğün salonu ihtiyacını da karşılamış olacak. Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi kapsamında yine spor salonu olacak, GESMEK kurslarımız olacak kültürel faaliyetler gerçekleşecek. Nisan ayı gibi açmayı planladığımız kültür merkezimizin şimdiden mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MEVLANADA ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Başkan Köşker ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri oldu. 28 bin 311 metrekare alan üzerine inşa edilen pazaryerinde, zemin çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri Kompleksi’nde ekipler; çatı çelik konstrüksiyon ve bina cephe imalat çalışmalarını tamamladı. Kaba inşaatı biten pazar yeri binasında ince işçilik çalışmaları sürüyor. Başkan Köşker incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Mevlana Modern Kapalı Pazaryerimizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cuma pazarını taşıyacağımız bu modern kapalı pazar yerimiz çok yönlü Gebze’mize hizmet edecek. 24 saat yaşana bir kompleks hedefliyoruz. Kaba inşaatımız bitti ve artık son aşamaya geldik” dedi.