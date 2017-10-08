Modern yataklar ağrı sebebi

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde düzenlenen Siyez Festivali'nde yaptığı konuşmada, İhsangazi'nin siyez buğdayı üretim merkezi olduğunu söyledi. İnsanların kimyasallardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Karatay, şöyle devam etti:

"Vücuda kimyasallar yada işlenmiş maddeler girdiğinde vücutta tepki meydana geliyor çünkü bizim hücrelerimiz bunları tanımıyor. Onun için düşük yoğunluklu bir mücadele devam ediyor. Diyelim ki bu mücadele küçük bir çocukta başlıyor ama hastalık 40'lı veya 50'li yaşlarda çıkıyor. Bunun kökünde yanlış beslenme, doğallıklardan uzaklaşmakta yatıyor."

"HEPİMİZDE KANSER GENLERİ VAR"

Yanlış beslenmenin ciddi sorunlar doğurduğuna işaret eden Karatay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Babamda kalp var bende de olacak, annemde kanser var bende de olacak diye bir şey yok. Bu hastalıkların hiçbiri genetik değil. Hepimizde kanser genleri var ama bunlar uykuda. Bunları yanlış beslenmeyle, toksik tüketmeyle, modern buğday tüketmeyle uyandırdığımız zaman birinde akciğer, birinde meme birinde başka bir kanser yapıyor."

Siyez buğdayı tüketiminin artması gerektiğini dile getiren Karatay, "Modern buğday hibrit olduğu için yüzde 60 ile yüzde 80 oranında gluten var. Bu gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor. Bu nedenle siyez buğdayının tüketiminin arması lazım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da bu konuda çiftçiyi teşvik etmeli." dedi.

"KURTLAR BİZDEN DAHA AKILLI"

Buğdayda bulunan glutenin bağırsaklarda zararlı bakterilerin üremesine sebep olduğuna işaret eden Karatay, şunları söyledi:

"Bağırsaklarımızda bulunan küçük tüyler bizi zararlı maddelerden korurken gluten bunları öldürüyor. Bu nedenle doğal beslenmeliyiz. Evde yapılan yoğurtlar, doğal meyvelerden yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlu elmalardan yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlar bizden daha akıllı, ilaçlı hiçbir şey yemez."

Karatay, yün tüketiminin önemli olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sorar hanımların, beylerin ağrılar arttı. Modern yataklar ağrı sebebi. Vücuda uyuyormuş, uymuyormuş inanmayın. Tabii en güzelini alabilirsiniz alın ama onun üstüne yünden yapılan saf battaniye sereceksiniz. Yün yorgan ve yün yastıkta yatacaksınız."