Mollafenari’de binleri buluşturan İftar

Bu yıl 10.su düzenlenen geleneksel Mollafenari İftar programına katılan binlerce Gebzeli iftarlarını aynı sofra etrafında birlikte açtı. Binlerce Mollafenari sakininin aynı sofra etrafında oruçlarını açtığı iftar programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder, Mollafenari Muhtarı Davut Kabaca, diğer mahalle muhtarları ve Gebzeliler katıldı.

RAMAZAN AYININ KIYMETİNİ BİLELİM

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar saati öncesi tek tek masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti. İftar programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Evet her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel Mollafenari iftar programında bir aradayız. Hamdolsun sağlık, sıhhat içerisinde dostlarımızla bir aradayız. İnşallah yine sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde Kadir Gecesi’ne, onun ardından da Ramazan Bayramına kavuşmak nasip olsun. Ramazan ayı bereketli bir ay o yüzden kıymetini bilelim” ifadelerini kullandı.

NE KADAR ŞÜKÜR ETSEK AZDIR

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler gerçekleştirdiği konuşmasında, “Allah’a bizleri bu günlere eriştirdiği için ne kadar şükür etsek azdır. Güzel bir ülkede huzurlu bir bölgede yaşıyoruz. Ülkemiz her geçen gün büyüyor gelişiyor. Tabi bu günlere gelmek kolay olmadı. Bu sebeple çok şükretmeliyiz. Ben bu sofraların kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL SÜRİZLER