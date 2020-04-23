Moral Otobüsü Darıcalı çocukları eğlendirdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel hazırlanan Moral Otobüsü, Darıca sokaklarında şehir turu atarak çocukları eğlendirdi.

Darıca Belediyesi, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Darıcalı çocuklar için özel bir kutlama programı hazırladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek organize edilen programla özellikle çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Moral Otobüsü’nü Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay birlikte uğurladı.

MORAL OTOBÜSÜ ÇOCUKLAR İÇİN SÜSLENDİ

Üstü açık Moral Otobüsü çocuklar için balonlar ve bayraklarla süslenerek şehir turu attı. Çocuk bandosu eşliğinde ana caddeler ve sokaklardan geçen Moral Otobüsü, site ve apartman önlerinde de durarak çocukların sevdiği şarkıları seslendirdi. Çocuklara yönelik gösteriler de yapan çocuk bandosu ekipleri, Darıcalı çocuklara 23 Nisan’da unutulmaz bir gün yaşattı. Darıcalı vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte pencere ve balkonlarına çıkıp bayrak sallayarak şarkılara eşlik ettiler. Gün boyu Darıca’nın bütün mahallelerini dolaşan Moral Otobüsü, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

BIYIK: “EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan’da özel bir program yapmak istediklerini ifade ederek “Bu yıl 23 Nisan’ı koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kutladığımız için içimiz biraz buruk. Bu nedenle çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürmek için onlara sürpriz hazırladık. 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamak için Moral Otobüsümüz çocuklar için yola çıktı. Şehir turu atan Moral Otobüsümüz, çocuk bandosu eşliğinde 23 Nisan coşkusunu vatandaşlarımızın sokağına, evine götürüyor. 23 Nisan belki çocuk bayramı ama bizim en büyük bayramımız. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunun ilanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılı bir kez daha kutlu olsun” şeklinde konuştu.