Moralimizin Bozulmasına Müsaade Etmeyeceğiz

Yenilen iftar yemeği ve edilen duaların ardından Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. İş dünyasıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz; “Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtiyor, Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Dünyanın son derece acımasız belki de dünya tarihindeki en kurak, alimlerin yetişmediği, toplumun aydınlatılamadığı, bilgiye rağmen vahşetin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Öteden buyana bilgi arttıkça refahın ve insanlığın artacağı gibi bir düz mantıkla akıl yürütülürdü. Oysa bilgi arttıkça vahşetin arttığını, daha çok zulmün hakim kılındığını, insan ölümlerinin, açlığın bile istatistik olarak değerlendirildiği son derece kurak, kötü ve acımasız bir dönemden geçiyoruz. Bu belki de insanoğlunun en önemli sınavlarından bir tanesi. Bu noktada sizlerin birlik ve beraberliği, çalışması, gayreti ve Allah’ın da izniyle bu buhranlı dönemden bizler için yeni bir ufuk ve yeni bir kapı açılacağını umut ediyorum.
Bizim En Önemli Özelliğimiz; Umudumuz
Türkiye Cumhuriyetinin birinci yüzyılını kuruluş yüzyılı, ikinci yüzyılını da diriliş, kıyam ve yükseliş dönemi olarak tanımlıyorum. Bütün göstergeler benim bu naçizane tespitimi doğrular nitelikte gelişiyor. Elbette her şey güllük gülistanlık değil. Her şey mükemmelde değil. Ama umutsuzluk ekenler, karamsar olanlar ancak kendi dünyalarını ve çevresindeki insanların dünyasını karartırlar. Bizim en önemli özelliğimiz bitmeyen umudumuzdur
Üretim Bizim Önceliğimiz Olmalı
Birçok mal ve hizmetin yurt dışına ihraç edildiğini belirten Vali Yavuz; Lütfen ümitsiz olmayın. Özellikle Avrupa’daki üretimin azalmasıyla birlikte Türkiye’de çok yoğun bir üretim yapıldığını görmekteyiz. Birçok mal ve hizmet yurt dışına ihraç ediliyor. 225 milyar Dolarlık ihracat rakamlarının yakalanmasını da böyle izah etmek gerekir. Önümüzdeki süreç için üretmeye, çalışmaya devam edin. Canınızı sıkmayın ve moralinizin bozulmasına izin vermeyin. Size söylenen ne kadar olumsuz şey varsa dikkatli olun, hesabınızı iyi yapın ama endişeye kapılmayın. Endişeye kapılacak bir durum söz konusu değil. Türkiye öyle ya da böyle herkesin elini sıkmak için sıraya gireceği bir ülke olacak. Bunda zerre kadar tereddüt yok. Bizim yapmamız gereken tek şey moralimizi bozmadan çalışmak, inat etmek ve alana koşmaktır. Ne kadar koşarsak alanda o kadar başarılı oluruz. 33 senedir bu devlete hizmet eden biri olarak gördüğüm şey; bizi yıkabilecek bir güç yok. Rusya-Ukrayna krizi bizi her ne kadar olumsuz etkilese bile siyasi sonuçları itibariyle Türkiye’nin bölgedeki önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye vaz geçilebilecek bir ülke değildir. Bu duygularla Ülkemizin ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.” diyen Vali Yavuz iftar programını düzenleyen Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.