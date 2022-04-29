Moralimizin Bozulmasına Müsaade Etmeyeceğiz

Ramada Otelde düzenlenen programa Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri ve iş insanları katıldı.

Yenilen iftar yemeği ve edilen duaların ardından Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. İş dünyasıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz; “Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtiyor, Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Dünyanın son derece acımasız belki de dünya tarihindeki en kurak, alimlerin yetişmediği, toplumun aydınlatılamadığı, bilgiye rağmen vahşetin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Öteden buyana bilgi arttıkça refahın ve insanlığın artacağı gibi bir düz mantıkla akıl yürütülürdü. Oysa bilgi arttıkça vahşetin arttığını, daha çok zulmün hakim kılındığını, insan ölümlerinin, açlığın bile istatistik olarak değerlendirildiği son derece kurak, kötü ve acımasız bir dönemden geçiyoruz. Bu belki de insanoğlunun en önemli sınavlarından bir tanesi. Bu noktada sizlerin birlik ve beraberliği, çalışması, gayreti ve Allah’ın da izniyle bu buhranlı dönemden bizler için yeni bir ufuk ve yeni bir kapı açılacağını umut ediyorum.



Bizim En Önemli Özelliğimiz; Umudumuz

Türkiye Cumhuriyetinin birinci yüzyılını kuruluş yüzyılı, ikinci yüzyılını da diriliş, kıyam ve yükseliş dönemi olarak tanımlıyorum. Bütün göstergeler benim bu naçizane tespitimi doğrular nitelikte gelişiyor. Elbette her şey güllük gülistanlık değil. Her şey mükemmelde değil. Ama umutsuzluk ekenler, karamsar olanlar ancak kendi dünyalarını ve çevresindeki insanların dünyasını karartırlar. Bizim en önemli özelliğimiz bitmeyen umudumuzdur

Üretim Bizim Önceliğimiz Olmalı