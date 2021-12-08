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Motorize Zabıta Ekipleri Göreve Başladı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde motorize zabıta ekipleri göreve başladı.

Motorize Zabıta Ekipleri Göreve Başladı

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:25


Çayırova Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ilçe halkının sağlığı, huzuru, güvenliği için özverili çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek amacıyla kurulan motorize zabıta ekipleri trafik sıkışıklığının yaşanmaması için sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimde bulundu. Gerçekleştirilen denetimde; duraklar, engelli park yerleri ve park yasağı olan yerlere park edilen araçlar ile ilgili denetimler gerçekleştirerek trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedeflendi. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için kurallara uymaları istenirken, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyenler hakkında ise gerekli yasal işlemler yapılıyor. Motorize trafik zabıta ekipleri ayrıca, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı ve çocuklu aileler için trafiği durdurup yayaların güvenliğini sağlıyor.
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