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Motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Gebze'de, motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada 30'a yakın sürücüye 15 bin TL ceza kesildi

Motosiklet sürücülerine ceza yağdı

13 Ekim 2017 Cuma 09:48

Gebze'de polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimde bulundu. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri ile trafik şubesi ekipleri, Bankalar Caddesi ve Gebze Yeni Çarşı girişinde motosikletleri durdurarak, sürücülerin ehliyetlerini ve araçların ruhsatlarını kontrol etti. Yaklaşık 1 saat süren uygulama neticesinde 30'a yakın motosiklet sürücüsüne 15 bin lira para cezası kesildi. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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