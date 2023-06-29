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Motosikletten çıkan kıvılcım önce benzini tutuşturdu, sonra hurda deposuna sıçradı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletten çıkan kıvılcım benzini tutuşturunca yangın çıktı. Hurda deposuna da sıçrayan yangın tamir görmekte olan motosikletlerde hasar oluşturdu.

Motosikletten çıkan kıvılcım önce benzini tutuşturdu, sonra hurda deposuna sıçradı

29 Haziran 2023 Perşembe 15:00

Yangın, Abdi İpekçi Mahallesi 1560. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi motosikletiyle uğraştığı esnada kıvılcımlar çıkmaya başladı. Kıvılcımın benzini tutuşturmasıyla yangın büyüyerek, yan taraftaki hurda deposuna sıçradı. Yangının ihbar edilmesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yaralı bilgisi olmadığı öğrenildi. Kıvılcım çıkan motosiklet ve tamir görmek için hurda deposunun içinde bulunan motosikletlerde yangından kaynaklı hasar oluştu.
Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

İHA
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