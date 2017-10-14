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MTV'de zam oranı belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına ilişkin madde 'torba tasarı'dan çıkarıldı.

MTV'de zam oranı belli oldu

14 Ekim 2017 Cumartesi 09:25

"Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, AK Parti'nin verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı"dan çıkarıldı. Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek.

MTV ZAM ORANI DEĞİŞTİRİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı" üzerinde verilen önergenin kabul edilmesiyle, MTV için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak belirlendi.

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