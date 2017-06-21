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Mucit Dünyası Yaz Akademisi başlıyor

Kocaeli Bilim Merkezi’nde Sanayi 4.0 Mucit Dünyası” Yaz Akademisi ile 6 yaş ve üzeri katılımcılara kodlama eğitimi veriliyor.

Mucit Dünyası Yaz Akademisi başlıyor

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:17

Kocaeli Bilim Merkezi’nde “Sanayi 4.0 Mucit Dünyası” Yaz Akademisi başlıyor. 6 yaş ve üzeri yetişkinler için düzenlenen Yaz Akademisi programında katılımcılara, Makey Makey kodlama, Makey Makey Scratch, Android Yazılım İcat Atölyesi, Arduino Yazılım, 3D Obje Tasarımı eğitimleri verilecek.İlkokul öğrencilerinden başlayarak tüm bireyleri bilimsel ve teknolojik çalışmalara özendirmeyi amaçlayan proje Kocaeli Bilim Merkezi’nde katılımcılarını bekliyor.
UYGULAMALARLA ÖĞRENECEKLER
Sanayi 4.0 Atölyesinde 6 yaş ve üzeri katılımcıların, bilim üreten, yeni teknolojileri geliştirme ve kullanma kapasitesine, yenilikçi ve girişimci özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi’nde katılımcıları, izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirilmesi amaçlanıyor.
BİLİME BAKIŞ AÇISI GELİŞİYOR
4 Temmuz -25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olanSanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi’nde etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunuyor. Katılımcılar bu programla bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konularında özgüvenlerini geliştirecekler.
BİRÇOK KODLAMA ATÖLYESİ BULUNUYOR
Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi’nde katılımcılar Makey makey ile kodlama atölyesinde, Makey makey elektronik devre kitinin çalışma mantığı ve kodlama öğrenecekler. Bu atölyedeki katılımcılar eğitimden sonra kendi oyun konsollarını tasarlayabilecekler. Makey makey scracth kodlama atölyeside Makey makey elektronik devre kitinin çalışma mantığı öğretiliyor. Ayrıca yaz akademisinde, Android uygulama icat atölyesi, 3d obje tasarım atölyesinde, Arduino yazılım atölyesi, Makeblock ve scratch robot kodlama atölyeleri de bulunuyor.
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