Muhammet’in yeteneği hayran bırakıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerinden Muhammet Akın seramikten yaptığı eserlerle beğeni topluyor. Seramik Atölyesi eğitimlerinde kısa sürede aşama kaydeden Muhammet, şimdi yaptığı eserleri sergide sergilemeyi planlıyor.

GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKARDI

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Elektrik pano montörlüğü öğrencilerinden olan Muhammet Akın, Sosyal ve mesleki alandaki gelişiminin yanı sıra sanat alanında da büyük gelişim ve başarı gösterdi. Uygulanan program kapsamında sanat atölyesinde seramik ile tanışan Muhammet, serbest seramik şekillendirme ile başlayan çalışmalarına, azmederek güzel eserler ortaya koyuyor.

SERGİ YAPACAKLAR

Gayretli çalışmalarıyla yeteneğini geliştiren Muhammet Akın, seramikte çömlekçi tornası aşamasına kısa sürede geçti. Muhammet, çömlekçi tornasında yeteneğini de ortaya koyarak güzel çalışmalar ortaya çıkardı. Yakında açılmayı planlanan seramik sergisinde Muhammet Akın’ın birbirinden güzel eserleri de sergilenecek.

EL İŞÇİLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde aldığı eğitim ile seramikte önemli işler başaran Muhammet, arkadaşlarına da öncülük ediyor. Kase ve vazo yapımında önemli bir yol kat eden Muhammet’in kendi özgün eserleri, işçiliği ve ince detayları ile dikkat çekiyor.



