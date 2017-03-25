Muhsin Yazıcıoğlu unutulmadı

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı kurucu liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 8’inci yılında andı.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatı kurucu liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nu Muhsin Yazıcıoğlu Görev Şehitleri Anma Anıtı’nda gerçekleştirilen tören ile andı. Törene İl Sekreteri Mustafa Arha, eski İl Başkanı Nihat Yıldız, BBP eski İl Yöneticisi Ercan Keleş ve çok sayıda partili katıldı.



KABRİNİ ZİYARET EDECEKLER

Anma programında konuşan İl Sekreteri Mustafa Arha,” Burada toplanarak merhum genel başkanımızı yad etmek istiyoruz. Türk ve İslam ülküsü uğruna yaşayan ve ömrünü bu uğurda yaşayarak geçiren bir insandı. Allahtan bir kez daha rahmet diliyorum” dedi. Programın ardından partililer gece saat 01:00'da Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabrinde ziyaret etmek için Ankara'ya doğru yola çıkacak.