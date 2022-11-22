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Muhtar Habibe Demiroğlu Aksoy, oğlunu sünnet ettirdi

İzmit Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy; oğlu Ahmet Asım için sünnet cemiyeti düzenledi. Muhtar Habibe Demirğlu Aksoy ile Tufan Aksoy’un biricik oğulları Ahmet Asım; düzenlenen sünnet cemiyeti ile erkekliğe ‘merhaba’ dedi.

Muhtar Habibe Demiroğlu Aksoy, oğlunu sünnet ettirdi

22 Kasım 2022 Salı 11:16

Derince Yenikent Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen sünnet cemiyetine;  kendin yöneticileri başta olmak üzere toplumun her kesiminden insan gelerek; Aksoy Ailesi’nin bu güzel ve mutlu gününe ortak oldular. Düzenlenen cemiyete, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; daire müdürleri; sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar; sendika temsilcileri; siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, iş adamları, sanayiciler, eğitim camiasından çok sayıda insan ve vatandaşlar katıldı. Katılımın yoğun olması nedeniyle; bölgenin en büyük salonu yetersiz kaldı. Aksoy Ailesi, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan konuklarla yakından ilgilendi. Ahmet Asım ise bu güzel ve özel günün tadını çıkardı; arkadaşlarıyla bol bol eğlendi. Habibe-Tufan Aksoy çifti, bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ederek, ‘Mutluluklar, paylaşıldıkça artar. Bizim mutlu günümüzde, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz.’ Dediler. 

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