Muhtar Habibe Demiroğlu Aksoy, oğlunu sünnet ettirdi

Derince Yenikent Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen sünnet cemiyetine; kendin yöneticileri başta olmak üzere toplumun her kesiminden insan gelerek; Aksoy Ailesi’nin bu güzel ve mutlu gününe ortak oldular. Düzenlenen cemiyete, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; daire müdürleri; sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar; sendika temsilcileri; siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, iş adamları, sanayiciler, eğitim camiasından çok sayıda insan ve vatandaşlar katıldı. Katılımın yoğun olması nedeniyle; bölgenin en büyük salonu yetersiz kaldı. Aksoy Ailesi, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan konuklarla yakından ilgilendi. Ahmet Asım ise bu güzel ve özel günün tadını çıkardı; arkadaşlarıyla bol bol eğlendi. Habibe-Tufan Aksoy çifti, bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ederek, ‘Mutluluklar, paylaşıldıkça artar. Bizim mutlu günümüzde, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz.’ Dediler.