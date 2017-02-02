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Muhtarlar Apaydın’a veda etti!

Gebze Muhtarlar Derneği düzenlediği organizasyonla Balıkesir’e tayini çıkan Şaban Apaydın’a veda etti.

Muhtarlar Apaydın'a veda etti!

02 Şubat 2017 Perşembe 13:33

 Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı Necati Özyurt, Balıkesir’in Gönen İlçesi’ne atanan Gebze Müftüsü Şaban Apaydın için veda organizasyonu düzenledi. Gebze’de bulunan Birlik Lokantası’nda düzenlenen veda yemeğine Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Müftüsü Şaban Apaydın, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Sadık Güvenç, Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı Necati Özyurt, Gebze Nüfus Müdürü Hasan Aydın, İSU Çayırova Müdürü Adem Akçael katıldı. Heyet birlikte öğle yemeği yerken, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, yeni görev yerine gidecek olan Şapan Apaydın’a Muhtarlar Derneği Başkanı Necati Özyurt ile birlikte yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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Muhtarlar Apaydın’a Veda Etti!
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