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Muhtarlar, Büyükşehir’in Hizmetlerinden Memnun

Muhtar dernekleri başkanları, Büyükşehir’in yaptığı hizmetler konusunda memnuniyetlerini dile getirdi

Muhtarlar, Büyükşehir'in Hizmetlerinden Memnun

19 Ekim 2021 Salı 15:36


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Başkanlığının düzenlediği ve ilçelerin muhtar dernekleri başkanlarının katıldığı toplantıda, yapılan hizmetler ve mahallelerdeki sorunlar ele alındı, çözüm önerileri konusunda istişarede bulunuldu. Maide restoranda gerçekleştirilen toplantıya Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Muhtarlıklar Şube Müdürü Uğur Şahin, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Dağhan Çelebi ve muhtar dernekleri başkanları katıldı.

 

BALABAN: TARIMSAL KALKINMAYA DESTEK SAĞLIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın en büyük hizmet ortağı olarak gördüğü muhtarlara verdiği önemi anımsatan Balaban, sürekli muhtarlarla istişare halinde olduklarını, Kocaeli’deki 472 muhtarlığın önerilerini dikkate alarak, taleplerini yerine getirdiklerini belirtti. Özellikle kırsal mahallelere hizmetleri en hızlı şekilde ulaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını ifade eden Balaban, Büyükşehir Belediyesi olarak Başkan Büyükakın’ın öncülüğünde, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettikleri çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geliştirdikleri projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

 

‘’MUHTARLARIMIZIN EMRİNDEYİZ’’

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), akaryakıt, tohum, yüzde hibeli tavuk ve modern sera gibi çiftçilere çok sayıda destek verildiğini dile getiren Balaban, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla kurulan Acil Tamir Takımı (A Takımı) ekiplerinin, muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturduklarını aktardı. Muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü de kutlayan Balaban, her zaman kendilerinin emrinde olduklarını sözlerine ekledi.

 

MUHTARLAR HİZMETLERDEN MEMNUN

Muhtar dernekleri başkanları da “Muhtar Aktif Sistemi” sistemi üzerinden gönderdikleri taleplerin kısa sürede yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirtti. Dernek başkanları, muhtarlara her zaman önem veren ve taleplerini yerine getirerek mahallelerindeki sorunları çözüme kavuşturan Başkan Büyükakın’a, muhtarlar adına teşekkür etti. Toplantıda mahallelerin sorunları ve muhtarların talepleri ele alındı.














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