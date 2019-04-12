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Muhtarlar Çiftçi'yi Ziyaret Etti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki mahalle muhtarlarını kabul etti.

Muhtarlar Çiftçi'yi Ziyaret Etti

12 Nisan 2019 Cuma 13:46

Belediye Başkanlık makamında tebriklerini ileten mahalle muhtarlarına teşekkür eden ve aynı zamanda başarılar dileyen başkan Çiftçi, “Yeni dönem inşallah hepimiz için hayırlı olur. Çayırova’mızdaki tüm  mahallelerimize hizmet için muhtarlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Yerel yönetimlerin halka ulaşmasında muhtarların önemli bir yerinin olduğunu belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kendisi ile birlikte ilçede göreve başlayan tüm muhtarları tebrik etti. Çayırova’nın inşasında, mahallelerin eksikliklerinin giderilmesinde muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışacaklarının vurgusunu yapan başkan Çiftçi,“Muhtarlarımız bizim hem mesai arkadaşlarımız, hem de mahallelerimizdeki yöneticilerimizdir. Muhtarlarımız mahallelerinde ihtiyaçlarını tespit ederek, en hızlı şekilde çözümünün sağlanması için akışı sağlamaktadırlar. İnsan odaklı hizmetlerimizle, gönül belediyeciliğiyle vatandaşa temas edecek proje ve çalışmalarımızı siz kıymetli muhtarlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.

Başkan Çiftçi, “Mahalle Meclisleri Gerçekleştireceğiz”

Başkan Çiftçi, mahalle meclisleri adı altında periyodik şekilde 9 mahallenin tamamında toplantılar gerçekleştireceklerini ifade etti. “İlçemizi birlikte yönetmek için muhtarlarımızın olduğu gibi halkımızında belediye yönetimindeki aktif katılımını sağlayacak Mahalle Meclisleri toplantıları gerçekleştireceğiz. Periyodik olarak yapacağımız bu çalışmayla birlikte mahallelerimizin eksikliklerini tespit ederek en hızlı şekilde çözüm odaklı uygulamalarla Çayırova’mıza hizmet edeceğiz.” diyerek muhtarların taleplerini de dinleyen başkan Çiftçi, geleceğin Çayırova’sını inşa edeceklerini de sözlerine ekledi.

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