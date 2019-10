Muhtarlar Günü,Yemek Programı

Antikkapı Restaurantta düzenlenen programa; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İlçe Belediye Başkanları, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe, İlçe Muhtar Dernek Başkanları ve 12 ilçemizden gelen muhtarlarımız katıldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program; Muhtarlar adına Darıca Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Aytul Er’in teşekkür konuşmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmalarıyla devam etti.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yaptığı konuşmalarında; “Değerli katılımcılar, Muhtarlar Günü münasebetiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde gerçekleştirilen bu akşam yemeğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Muhtarlarımız halkın doğrudan seçtiği, halka en yakın olan değerli mesai arkadaşlarımızdır. Halkın sorunlarını en iyi bilen ve onların çözüme kavuşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli temas halinde olan muhtarlarımızla bizde valilik olarak her türlü çalışma ortamını iyileştirmek için gayret içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi her ay ilçelerimize giderek, muhtarlarımızla orada toplantılar gerçekleştiriyoruz ve bu toplantılarımıza bütün kurum müdürlerimizi beraberimizde götürerek, yerinde dinleyerek, onları not ederek, çözüm üretmek için gayret gösteriyoruz. Hepimizin ortak amacı Kocaeli halkına hizmet etmektir. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın kapıları muhtarlarımıza açık ve onların talepleri öncelikli olarak alıp çözüme kavuşturmak konusunda büyük bir gayret içerisindeler. Bu özel ve anlamlı günde bütün muhtarlarımızın özel gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir çalışma diliyorum. 31 Mart’ta yerel seçimlerde yeniden seçilen, ilk defa seçilen bütün muhtarlarımızı kutluyor, bu yeni dönem süresi içerisinde hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Değerli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti ülke güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik olarak sınır ötesi operasyona başladı ve büyük bir kararlılıkla bu süreci yönetiyor. Gerek bu süreçte gerek öncesinde Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna yaşamını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yine bu muhtarlar günü münasebetiyle yaşamını yitirmiş bütün muhtarlarımızı da rahmetle anıyorum. Hepiniz sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.” diyen Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte; en kıdemli muhtar Darıca Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Aytul Er, en kıdemli bayan muhtar Körfez Atalar Mahalle Muhtarı Fitnat Gündüz, en genç erkek muhtar Dilovası Turgut Özal Mahalle Muhtarı Vacib Mengü Beti ve en genç kadın muhtar İzmit Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy’a plaketlerini verdiler.













Plaket töreninin ardından muhtarlar adına en kıdemli muhtar olan Darıca Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Aytul Er , Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın’a plaket takdim etti.