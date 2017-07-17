T ürkiye Muhtarlar Federasyonu Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ziyarette yaptığı konuşmalarında; “Sayın Valimiz inşallah ilimizde güzel hizmetlere imza atacaktır. Sayın Valimizle de geçmiş Valililerimizle olduğu gibi samimi ilişkiler kuracağımızı düşünüyoruz ve kendilerinin kentimizi seveceğine inanıyoruz.” diyen Vedat Yoldaş ve beraberindeki mahalle muhtarları, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.



Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise ziyarette yaptıkları konuşmalarında; “Son Valiler Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atandım ve 29 Haziran tarihinde görevime başladım. Muhtarlarımız demokrasinin sağlıklı olarak işlediği, halkın doğrudan kendini yöneteceği alanlarda seçimle gelen değerli çalışma arkadaşlarımızdır. Bu anlamda muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemde muhtarlarla toplantılarımız gerçekleşecek” diyen Sayın Valimiz Türkiye Muhtarlar Federasyonu Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve beraberindeki mahalle muhtarlarına, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.