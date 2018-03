Muhtarlarımızın emrindeyiz

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Selametli Köyü Muhtarı Aykut Karadeniz ve azaları makamında ağırlarken, Kırşehir Akpınar Belediye Başkanı Mustafa Karahan ve AK Parti İlçe Başkanı Celal Can ile bir araya geldi. Görüşmelerde köylerin kalkındırılması için Büyükşehir Belediyesi’nin çok önemli yatırımlar ve destekler verdiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Bilgi ve tecrübelerimizi ülkemiz sınırları içine ve dışına aktarırken, diğer taraftan ilçelerimizle köylerimizin daha yaşanabilir olması için çalışıyoruz. Köylerimizin kalkınmasına dönük ve üretimin artmasına destek veren projelerimiz vatandaşımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor” dedi.

“KANDIRA BÖLGEMİZİ CAZİP HALE GETİRDİK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bin üç yüz top sera naylonunu yedi yüz elli vatandaşa vererek üretime destek olduklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Bal üretiminde on beş bin plastik kovan altlığı desteklemesini iki yüz elli üreticiye teslim ettik. Bununla beraber köylerimizde ki altmış üreticiye üç yüz bin çilek fidanı ile destekleyerek çiftçimize destek verdik. Ulaşım yollarının yapılması ve konforun artmasıyla Kandıra bölgemizi cazip hale getirdik. İnşallah kalan eksiklikleri de tamamlayarak halkımıza daha güzel bir yaşamı sunacağız” diye konuştu.

“DERHAL ÇÖZME YOLUNA GİDİYORUZ”

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil’in de yer aldığı görüşmede tarla yolları düzenlemesi kapsamında ikin yüz kilometrelik çalışma yaptıklarını dile getiren Karaosmanoğlu, Pazar Çayırı’nda hayvan içme suyu göleti yapımı gerçekleştirdiklerini söyleyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Tarımsal sulama amaçlı su deposu yapımını elli bir kırsal mahallemizde elli bir tane yaparak bu alandaki ihtiyacı da giderdik. Tabi şunu belirtmem gerekir ki önümüzde ki yıllarda bu gibi ihtiyaçları giderme noktasında elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Selametli köyümüzün ihtiyaçlarını da göz ününde bulunduruyoruz. Ne tür sıkıntısı varsa derhal çözme yoluna gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz. Milletimize hizmetkâr olan kadrolarımızla muhtarlarımızın ve azalarımızın da emrindeyiz.”

“KENTLERİN KALKINMASI PAYLAŞMAKTAN GEÇER”

Kırşehir Akpınar Belediye Başkanı Mustafa Karahan ve AK Parti İlçe Başkanı Celal Can ile olan görüşmesinde, Büyükşehir Belediyesi olarak Anadolu’nun her karış toprağına dönük bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra proje desteği verdiklerini söyleyen Karaosmanoğlu, “Kentimize karşı sorumluluğumuzun yanı sıra Anadolu’nun her noktasında halkımızın izi olsun istiyoruz. Bu kapsamda imkânlar çerçevesinde yerel yönetimlerle bilgi ve tecrübenin paylaşımına çok önem veriyoruz. Kentlerin kalkınmasının paylaşmaktan geçtiğinin farkındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada üzerimize düşen görevleri yerine getirmek arzusundayız” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelikler fikir alışverişinin ardından sona erdi.