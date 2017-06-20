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Murat Boz Kocaeli'ye Geliyor

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılında yaz boyunca devam edecek konser ve etkinlikler 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunda Murat Boz ile başlıyor.

Murat Boz Kocaeli'ye Geliyor

20 Haziran 2017 Salı 13:22

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51. yılında Kocaeli Fuarı’nda birbirinden renkli konser ve etkinlikleri halkımızla buluşturmaya hazırlanıyor. Kocaeli Fuarı’ndaki konserler, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 28 Haziran’da Murat Boz konseriyle başlayacak. Yaz sonuna kadar çarşamba akşamları tanınmış sanatçıların konserleri, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler fuarın Güneş Sahnesi’nde yer alacak.

KİMLER YOK Kİ?

Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Karamürselli sanatçı Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek konser ve etkinliklerin takvimi ise şöyle;

 
Murat Boz                     28 Haziran Çarşamba

Rafadan Tayfa             30 Haziran Cuma

İrem Derici                   05 Temmuz Çarşamba

Harika Kanatlar            07 Temmuz Cuma

Keloğlan                       21 Temmuz Cuma

Göksel                          22 Temmuz Cumartesi

Murat Kekilli                 26 Temmuz Çarşamba

Niloya                           28 Temmuz Cuma

Hakan Altun                 02 Ağustos Çarşamba

Arda ile Ceren             04 Ağustos Cuma

Resul Dindar                09 Ağustos Çarşamba

Pepe                             11 Ağustos Cuma

Heidi                             18 Ağustos Cuma

Koray Avcı                   23 Ağustos Çarşamba

Canım Kardeşim         25 Ağustos Cuma

Demet Akalın               30 Ağustos Çarşamba

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