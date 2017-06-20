Murat Boz Kocaeli'ye Geliyor

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılında yaz boyunca devam edecek konser ve etkinlikler 28 Haziran İzmit’in kurtuluşunda Murat Boz ile başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51. yılında Kocaeli Fuarı’nda birbirinden renkli konser ve etkinlikleri halkımızla buluşturmaya hazırlanıyor. Kocaeli Fuarı’ndaki konserler, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 28 Haziran’da Murat Boz konseriyle başlayacak. Yaz sonuna kadar çarşamba akşamları tanınmış sanatçıların konserleri, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler fuarın Güneş Sahnesi’nde yer alacak.

KİMLER YOK Kİ?

Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Karamürselli sanatçı Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek konser ve etkinliklerin takvimi ise şöyle;



Murat Boz 28 Haziran Çarşamba

Rafadan Tayfa 30 Haziran Cuma

İrem Derici 05 Temmuz Çarşamba

Harika Kanatlar 07 Temmuz Cuma

Keloğlan 21 Temmuz Cuma

Göksel 22 Temmuz Cumartesi

Murat Kekilli 26 Temmuz Çarşamba

Niloya 28 Temmuz Cuma

Hakan Altun 02 Ağustos Çarşamba

Arda ile Ceren 04 Ağustos Cuma

Resul Dindar 09 Ağustos Çarşamba

Pepe 11 Ağustos Cuma

Heidi 18 Ağustos Cuma

Koray Avcı 23 Ağustos Çarşamba

Canım Kardeşim 25 Ağustos Cuma

Demet Akalın 30 Ağustos Çarşamba