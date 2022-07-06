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Murat Dalkılıç, Kocaeli’nin yaz neşesine ortak oldu

Büyükşehir’in yaz etkinlikleri kapsamında ünlü popçu Murat Dalkılıç, Derincelilerle buluştu

Murat Dalkılıç, Kocaeli'nin yaz neşesine ortak oldu

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:22

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, pazar günü başlayan yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserler devam ediyor. Kutsi ile başlayan; Ziynet Sali ile hızlanan konserler dizisi ünlü popçu Murat Dalkılıç ile devam etti. Sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarla Derincelilere unutulmayacak bir akşam yaşattı.

DERİNCE’DE YAZ NEŞESİ
“Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla Yaz Neşesi etkinliklerini Karamürsel’den başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz Neşesi etkinliklerinin üçüncü konserini Derince’de gerçekleştirildi. Derince Yenikent’te gerçekleştirilen konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da izledi. Başkanlar Büyükakın ve Aygün, konser öncesi alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
“BUGÜNLERİ ÖZLEMİŞTİK”
Konser öncesi kısa bir açıklamada bulunan Dalkılıç, “Geçtiğimiz yıllarda konser verememiştik. O günler geride kaldı. Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugünleri özlemiştik. Sahneye çıkmak için can atıyorum” dedi.
ŞARKILARA EŞLİK ETTİLER
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ve Derince Belediye Başkanı Aygün konser öncesinde Dalkılıç’a çiçek takdim etti. Çiçek için teşekkür eden Dalkılıç, şarkılarıyla Derincelilere unutulmayacak bir akşam yaşatırken, gençler zaman zaman sevilen sanatçının şarkılarına eşlik etti.

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