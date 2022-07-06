Murat Dalkılıç, Kocaeli’nin yaz neşesine ortak oldu

DERİNCE’DE YAZ NEŞESİ

“Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla Yaz Neşesi etkinliklerini Karamürsel’den başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz Neşesi etkinliklerinin üçüncü konserini Derince’de gerçekleştirildi. Derince Yenikent’te gerçekleştirilen konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da izledi. Başkanlar Büyükakın ve Aygün, konser öncesi alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.





“BUGÜNLERİ ÖZLEMİŞTİK”