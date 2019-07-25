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Murat Kekilli, ‘’Kocaeli benim için çok özel’’

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’, Anadolu Rock müziğinin efsanevi ismi Murat Kekilli konseri ile devam etti.

Murat Kekilli, ‘'Kocaeli benim için çok özel''

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’ kapsamında Anadolu Rock müziğinin efsanevi ismi Murat Kekilli, Kocaelili hayranlarıyla buluştu. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Murat Kekilli en sevdiği parçalarını sevenleri için söyledi. Kekilli’nin parçalarıyla eğlenceli dakikalar yaşayan vatandaşlar, duygu dolu parçalara ise cep telefonlarındaki feneri yakarak eşlik etti.

 

İÇTENLİĞİYLE KALPLERİ FETHETTİ

‘Bu Akşam Ölürüm', 'Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın?', 'Unutamam Seni', 'Karagözlüm', 'Çok Yorgunum' gibi unutulmaz eserleri Kocaelili hayranları için söyleyen Murat Kekilli, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sahne performansı ve içtenliğiyle dinleyenlerinin kalplerini fethetti. Şarkılarını fuar alanını dolduran binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Kekilli, Kocaelili sevenlerinin kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

 

KONSERLER DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli ve Gebze’de düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında konserler hız kesmeden devam edecek. ‘Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’ kapsamında ünlü sanatçılar Kocaelililerle buluşacak. 31 Temmuz Çarşamba Gece Yolcuları, 7 Ağustos Çarşamba Ferhat Göçer konseriyle Kocaeliler Kocaeli Fuarı’nda ünlü sanatçıların konserlerinde eğlenceye ve müziğe doyacak. Gebze Metin Oktay Stadında 26 Temmuz Cuma Emre Kaya, 09 Ağustos Cuma Alişan konserleri düzenlenecek.

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