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Mursi için gıyabi cenaze namazı

Karamürsel, Gebze ve Gölcük ilçelerinde, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için gıyabi cenaze namazı

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:11

Gebze Tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, öğle namazının ardından Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Cenaze törenine, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  Gebze Sivil Dayanışma Platformu üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Gıyabi cenaze namazının ardından Gebze Sivil Dayanışma Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında, bir cumhurbaşkanının dünya tarihinde eşine az rastlanacak şekilde mahkeme salonunda fenalaşarak vefat etmesinin düşündürücü olduğu belirtilerek, uluslararası bütün kuruluşların harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Gölcük Merkez Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından ilçe vaizi Adnan Yıldız tarafından kıldırılan cenaze namazına vatandaşlar katıldı.

Gıyabi cenaze namazının ardından vatandaşlar tekbir getirdi, Mursi için dua edildi.


 Karamürsel Merkez Camisi önünde öğle namazı sonra bir araya gelen vatandaşlar saf tutarak, gıyabi cenaze namazı kıldı. 

İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası tekbir getirildi, dua edildi.

Cenazeye törenine, Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



AA
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