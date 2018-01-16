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Musa Yılmaz Açıklama Yaptı

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Musa Yılmaz Açıklama Yaptı

16 Ocak 2018 Salı 10:59

Yılmaz,   Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te İzmit’te ilk ve tek basın toplantısı gerçekleştirdiğini belirterek, “  Cumhuriyet devriminin ana fikirleri bu basın toplantısında ortaya çıkmış ve sonra ki zaman içinde de devrimlerle hayat bulmuştur.

Bu önemli günde ülkemizde basın gerçek anlamda özgür olmadığını görüyoruz.   Siyasal iktidar çeşitli nedenlerden ötürü basın üzerinde baskı ve kimi zaman ise oto sansür uygulamaktan geri kalmıyor.  Basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasi, insan hakları, hukuk ve özgürlüklerden söz etmek mümkün değildir.

CHP olarak,  özgür basını dün olduğu gibi bugün ve yarında savunmaya devam edeceğiz.

Doğru, erdemli ve objektif haberleriyle halkın haber alma hürriyetine katkı sunan tüm gazetecilerin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü kutluyorum”.

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